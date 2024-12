Giarratana, tutto pronto per la sagra della porchetta

Società

Carni prelibate in vista dell'appuntamento di sabato sera in piazza Vittorio Emanuele, di fronte al Comune

Il divertimento, ancora una volta, sarà assicurato. E, soprattutto, saranno le prelibatezze culinarie a farla da padrone. Si annuncia il trionfo di carni speciali declinate in maniera differente l’una dall’altra. E’ il leit motiv della terza edizione della Sagra della porchetta che sta già scaldando i motori e che si tiene sabato 14 dicembre, a partire dalle 19, a Giarratana. A promuoverla il comitato Cerretanum con l’amministrazione comunale e il supporto dell’assessorato regionale al Turismo e dell’Assemblea regionale siciliana. Il via sarà in piazza Vittorio Veneto, proprio di fronte al palazzo municipale, dove sono stati già allestiti gli stand della gastronomia, con i macellai locali a farla da padrone, e dove si respirerà alla grande il clima di festa con i mercatini natalizi.