Giarratana, tutto pronto per l’ottava edizione del MeMuFest

Società

E' in programma venerdì 18 e sabato 19 luglio con tamburi, musici e sbandieratori

MeMuFest, il tempo del grande ritorno è giunto. Così gli organizzatori chiamano a raccolta “i popoli di terre vicine e remote” invitandoli ad incamminarsi verso Giarratana, dove il passato riprende vita e il Medioevo attende tutti con il cuore aperto. “Per due giorni – sottolineano dall’associazione gruppo Tamburi di Giarratana che ha promosso l’evento con il patrocinio del Comune, del Libero consorzio comunale di Ragusa e con il supporto dell’Ars, oltre al contributo di numerose attività locali – lo scrigno di memoria tra gli Iblei si trasformerà in un reame d’altri tempi: dame e cavalieri solcheranno le vie, tra clangore di spade e profumo di spezie antiche. Le pietre di una volta racconteranno storie perdute, mentre l’eco dei tamburi risveglierà la memoria”.