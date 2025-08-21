Giarratana, un successo la secolare fiera di San Bartolomeo apostolo

Attualità

L'appuntamento si è tenuto questa mattina a partire dall'alba. Continuano anche domani i festeggiamenti in onore del patrono

La secolare fiera di San Bartolomeo non ha tradito le attese. Anzi, il rilancio che, da qualche anno a questa parte, è stato pianificato dagli organizzatori d’intesa con l’Amministrazione comunale di Giarratana sta sempre più garantendo risposte all’altezza della situazione. Lo testimonia l’elevato numero di presenze che, oggi, sin dalle prime ore dell’alba, si è registrato in contrada Mandrevecchie. Numeri importanti che in qualche modo fanno proseguire la tendenza dello scorso anno e che mettono in rilievo come questo suggestivo evento sia molto apprezzato da più parti. L’appuntamento, inserito nel calendario della festa del patrono principale, è molto caratteristico e riesce a convogliare la presenza di visitatori e turisti provenienti dal circondario e, in alcuni casi, anche da fuori provincia.