Ginnastica artistica, l’Artedanzacademy Vittoria in vetrina con le atlete pronte a spiccare il volo verso l’agonismo

Sport

Resi noti i nominativi ufficiali per la partecipazione alle Nazionali 2025

La società sportiva Energy, grazie alla storica sezione Artedanzacademy, gestisce un importante numero di piccole atlete di Vittoria e rende noti i primi nominativi ufficiali per la partecipazione alle Nazionali 2025 di ginnastica artistica italiana. Un’importante tappa, perché consentirà a queste atlete di spiccare il volo, verso l’agonismo. Intensi allenamenti quelli che hanno caratterizzato l’attività di queste ginnaste talentuose che, se proseguiranno con la stessa dedizione e determinazione, potrebbero trasformarsi nelle campionesse italiane del futuro. Si tratta di Agata D’Amanti, Emilia Stornello, Giuditta Campoccia, Megane Campoccia (nella foto).