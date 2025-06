Giornata di incendi in provincia di Ragusa, necessario allontanare i residenti di alcune abitazioni a scopo precauzionale (video)

Cronaca

Le difficoltà maggiori sulla Ss 115 al confine con Gela, in contrada Eredità (Marina di Ragusa) e sulla Ispica-Pozzallo

Dalle 12 di oggi, due squadre operative del comando dei vigili del fuoco di Ragusa con a seguito autobotte, sono state impegnate in un incendio sulla Ss 115 km 278 circa, nel territorio di Gela, che ha visto interessati circa 12 ettari di macchia mediterranea e canneto. Intervenuta anche un’autobotte del distaccamento dei vigili del fuoco di Gela. Il denso fumo ha interessato l’arteria stradale ostacolando il traffico automobilistico. Sul posto personale polizia di Stato del commissariato di Vittoria per la viabilità.

Alle 15,30 altre due squadre dei vigili del fuoco di Ragusa e Santa Croce Camerina sono intervenute in contrada Eredità, in prossimità della frazione balneare di Marina di Ragusa adiacente alla riserva naturale dell’Irminio. L’incendio ha coinvolto impianti serricoli, alberi d’ulivo e macchia mediterranea. Le fiamme hanno minacciato alcune abitazioni vicino ed è stato necessario, cautelativamente, allontanare temporaneamente i residenti. Il denso fumo è stato visibile per gran parte del territorio, per cui diversi cittadini hanno allertato la sala operativa dei vigili del fuoco. Sul posto intervenuta Forestale e Protezione Civile del Dipartimento Regionale.