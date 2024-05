Giornata internazionale per i minori scomparsi, le iniziative in provincia di Ragusa

Attualità

Gli appuntamenti di sensibilizzazione si sono tenuti nel capoluogo, a Modica, a Vittoria e a Comiso

In occasione della “Giornata Internazionale per i Minori Scomparsi” la polizia di Stato ha adottato iniziative di informazione e sensibilizzazione con la distribuzione del pieghevole informativo e il segnalibro realizzati dalla Direzione Centrale Anticrimine. A Ragusa presso il centro commerciale “Le Masserie” numerosi i giovani che hanno avuto la possibilità di entrare in contatto con il personale altamente specializzato dell’Ufficio Minori della Questura che con il suo camper ha loro illustrato e sensibilizzato la tematica riscontrando un grande interesse. A Vittoria analoga iniziativa è stata intrapresa dagli agenti specializzati del commissariato con gli studenti dell’istituto secondario “Enrico Fermi”. A Modica la sensibilizzazione tra i giovani della città è stata portata a conoscenza dagli agenti a tutti coloro che frequentano i maggiori punti di aggregazione della città. A Comiso i poliziotti sono scesi in campo al Parco Ippari ed alla Villa comunale ottenendo un gradito riscontro.

