Giornata mondiale del diritto al gioco, riuscite le iniziative Unicef in provincia di Ragusa

Attualità

Gli appuntamenti hanno coinvolto le scuole di Scicli, Modica, Frigintini, Pozzallo e Scoglitti

Ha avuto un eccezionale riscontro in provincia la bellissima e significativa celebrazione della Giornata Mondiale del Diritto al Gioco, organizzata dal Comitato Provinciale per l’UNICEF di Ragusa, che ha coinvolto le scuole di Scicli, di Modica e Frigintini, di Pozzallo, di Scoglitti. La Giornata ha conosciuto l’entusiastica partecipazione di centinaia di bambini e ragazzi, nella sua speciale declinazione, con l’iniziativa “Cento luoghi per giocare”, promossa coordinata dal Comitato Regionale Sicilia per l’UNICEF, secondo le linee di UNICEF Italia, con la collaborazione dei Comitati Provinciali dell’Isola e la partnership con Eris Formazione.

Hanno lavorato all’iniziativa la Presidente Provinciale Elisa Mandarà e la Segretaria Provinciale Rossella Dicaro, collaborate dai volontari Anna Salamone, Irene Conti, Rim El Hadj Mohamed, Roberta Statello, Santo Piccione, Letizia Storniolo, Carla Sigona, Rossella Smarrocchio, dalle Referenti e dai Dirigenti Scolastici delle Scuole Amiche UNICEF, che hanno aderito all’iniziativa: l’Istituto Comprensivo Rogasi di Pozzallo, che ha tenuto la manifestazione presso la Villa Comunale e i Giardini Comunali nei pressi della Scuola, l’Istituto Comprensivo Don Milani di Scicli, che ha occupato via Francesco Mormino Penna (la Secondaria) e Parco Brancati (la Primaria), con la collaborazione dell’Associazione RimboschiAmo e con la gentile partecipazione della Giocheria Toys In.

Hanno qui proficuamente collaborato gli studenti della Eris Formazione di Ragusa, accompagnati dalle docenti Virginia Aescio, Desiree Belluardo, e Concetta Bonaccorso.

Hanno celebrato la Giornata anche l’Istituto Comprensivo Carlo Amore – Piano Gesù di Modica, che ha organizzato la manifestazione nei suoi diversi plessi: Centrale e Delegazione, presso la Piazza Carmelo Ottaviano di Frigintini; Cannizzara nel Cortile della Scuola, Santa Teresa e Piano Gesù, a Modica Alta, nei Cortili della Scuola; l’Istituto Comprensivo Leonardo Sciascia di Scoglitti, che ha portato le sue alunne e i suoi alunni a giocare presso la piazza Sorelle Arduino.

A Scicli, dove ha sede il Comitato Provinciale per l’UNICEF di Ragusa, ospitato dal Comune, la Giornata è stata salutata dal Sindaco Mario Marino e dall’Assessore alla Cultura Giuseppe Mariotta, che hanno voluto abbracciare la manifestazione dell’Istituto Comprensivo Don Milani, nella suggestiva Via Mormino Penna, strada dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Un gradito saluto è stato portato anche dalla Comandante della Polizia Municipale di Scicli Maria Rosa Portelli.

L’UNICEF Italia invita in questa data bambini e famiglie a partecipare a una serie di eventi speciali dedicati al gioco in tutte le sue forme. Un’occasione unica per divertirsi, condividere momenti di allegria e sostenere un diritto fondamentale di ogni bambino, garantito dall’Articolo 31 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che sancisce riposo, gioco, arte e cultura, per ogni bambina e per ogni bambino.

Trottole e yo-yo, bolle di sapone e aquiloni, corda per saltare e domino, rompicapo africano: questi alcuni dei giochi della tradizione, che assieme all’intramontabile palla, al gioco della campana, alla torre di legno, all’hula hoop e ad altri giochi all’aperto hanno distolto per qualche ora bimbi e ragazzi dai monitor corti dei loro cellulari e li hanno portati a viaggiare nel tempo, tornando a un’era in cui la strada e la piazza risuonavano delle voci festose dei bambini.