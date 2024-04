Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, il teatro comunale di Vittoria indosserà il colore blu

Attualità

La celebrazione è in programma il 2 aprile

In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, istituita nel 2007 dall’assemblea generale dell’Onu e celebrata il 2 aprile di ogni anno, il teatro comunale di Vittoria si prepara a indossare il colore blu. Questa iniziativa simbolica ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti delle persone nello spettro autistico.

Il blu è diventato il colore internazionale dell’autismo e il 2 aprile molti edifici, monumenti e luoghi simbolici in tutto il mondo si illuminano di questa tonalità per onorare questa giornata e mostrare solidarietà e sostegno alle persone con autismo. Anche il Comune di Vittoria si unisce a questa importante iniziativa, colorando la facciata del teatro “Vittoria Colonna” di blu per promuovere la consapevolezza e l’inclusione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA