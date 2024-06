Giornata mondiale dell’ambiente a Ragusa, l’iniziativa del Comune

Attualità

Saranno gli interventi dell’assessore all’Ambiente del Comune di Ragusa, Mario D’Asta (nella foto), e dell’esperta di Comunicazione della sostenibilità, Daniela Cilia, a caratterizzare l’evento che si terrà in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente 2024 domani, mercoledì 5 giugno alle 19, in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Ragusa e sul profilo Facebook di Mario D’Asta. L’iniziativa vede la partecipazione dell’associazione Plastic Free Ecovillaggio Shangrillà e dell’Ufficio Ambiente e Transizione Ecologica del Comune di Ragusa. Il messaggio dell’iniziativa è “… Scopri perché in questo momento è molto importante che ciascuno di noi faccia la propria parte per rispettare l’ambiente, e quali sono le 4 azioni che hanno un impatto maggiore”.

