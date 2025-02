Giornata mondiale per la vita, nella diocesi di Ragusa il vescovo in visita a mamme e neonati

Attualità

Gli appuntamenti programmati per domenica negli ospedali di Ragusa e Vittoria

Anche la Diocesi di Ragusa celebra domenica 2 febbraio la 47esima Giornata mondiale per la Vita. “Trasmettere la vita speranza per il mondo” è il tema di quest’anno. Un’esortazione che si inserisce nell’alveo dell’anno giubilare, sollecitando ancora una volta ad assumere l’orizzonte della speranza per ridare nuova linfa alla Chiesa e al mondo. E la speranza si manifesta in scelte che esprimono fiducia nel futuro. Una particolare espressione di fiducia nel futuro è proprio la trasmissione della vita.

Gli Uffici pastorali della Famiglia, della Salute, dell’Insegnamento della Religione Cattolica, per le Comunicazioni sociali, per la Cultura e per la Vita consacrata, la Cappellania Ospedaliera, i Consultori Familiari, il Centro Aiuto alla Vita di Ragusa e l’associazione Nati per Crescere hanno promosso nella nostra Diocesi diversi appuntamenti.

Domenica 2 febbraio il Vescovo monsignor Giuseppe La Placa benedirà i neonati e le mamme nei Reparti Ostetricia e Neonatologia degli ospedali di Ragusa (alle 9) e di Vittoria (alle 11). Nel pomeriggio sarà celebrato il Giubileo della Vita consacrata e della Vita nascente. Il programma prevede alle 18 l’inizio il Pellegrinaggio da piazza Cappuccini verso la cattedrale San Giovanni Battista, dove si terrà alle ore 18.30 il Solenne Pontificale con la benedizione delle candele presieduto dal vescovo.