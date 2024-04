Giornata nazionale delle Case dei personaggi illustri, c’è anche il castello di Donnafugata

Attualità

Sabato e domenica porte aperte nell'antico maniero di Ragusa con alcuni momenti di musica dal vivo

Tra le oltre 130 case museo italiane che sabato 6 e domenica 7 aprile apriranno le porte per le “Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri” c’è anche il castello di Donnafugata (nella foto).

Il tema promosso dall’Associazione Nazionale Case della Memoria sarà “Memorie in viaggio”. Per questo motivo Donnafugata, oltre a un programma di visite guidate gratuite, proporrà alcuni momenti di musica dal vivo in sinergia con allestimenti che raccontano aneddoti e curiosità musicali. Pagando il solo ingresso a Castello e Parco (6 €, salvo riduzioni) e/o al Mudeco (4 €, salvo riduzioni), si potrà così vivere un’esperienza che va oltre la consueta visita libera.