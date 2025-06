Gli arancini di Montalbano: a Ragusa tre giorni di festa goduriosa con “Le cucine di Camilleri”

l'evento

Dalla pasta 'ncasciata ai "purpi a strascinasali" eventi, degustazioni, spettacoli dal 6 all'8 giugno

Un’immersione viva nei sapori e nelle storie che Andrea Camilleri ha saputo trasformare in patrimonio collettivo. Da domani venerdì 6 a domenica 8 giugno, Ragusa Ibla ospita “Le cucine di Camilleri”, tre giorni di eventi, performance e degustazioni per omaggiare, nel centenario della sua nascita, lo scrittore siciliano “padre” del commissario Montalbano. Dagli arancini alla “pasta ‘ncasciata”, passando per i “purpi a strascinasali” e la caponatina, il cibo per Camilleri non era solo narrazione, ma atto di condivisione, ponte tra realtà e invenzione.

“Le sue ricette non sono esattamente siciliane – spiega Guglielmo Ferro, curatore dell’iniziativa e direttore del Teatro Quirino di Roma che la produce – Sono anche letterarie, riviste, inventate. Per lui il cibo è principalmente condivisione che va oltre la tavola. E da qui nasce tutto il progetto che stiamo sviluppando nella Vigata televisiva”. Promossa dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, in collaborazione con Fondo Andrea Camilleri, il Comitato Nazionale Camilleri 100, il Comune di Ragusa, l’Università di Catania, Mirabilia Network e altri partner, la manifestazione, con la supervisione di Giovanna Licitra (Camcom), propone un cartellone fitto e raffinato, che unisce cultura e spettacolo dal vivo. Tra gli appuntamenti più attesi, venerdì 6 giugno in doppia replica gratuita (ore 17 e 20 su prenotazione) il recital al Teatro Donnafugata con Moni Ovadia e Mario Incudine su testi dello scrittore; sabato 7 giugno in doppia replica gratuita (ore 17 e 20 su prenotazione) le letture di Cesare Bocci al Circolo di Conversazione – storico scenario della fiction di Montalbano – e domenica 8 giugno ore 21 il concerto dei Fratelli Mancuso in piazza Duomo, con brani tratti dal loro album “Manzamà”, vincitore del Premio Tenco 2021.

Tra gli eventi previsti durante i tre giorni è stata programmata dalla Camera del Sud Est Sicilia per il 7 giugno 2025, alle ore 10, presso la sede camerale di Ragusa – Auditorium “G. B. Cartia”, una Giornata di studio dal titolo: “La realtà a strati: letture critiche, impatti socioeconomici e sfide dell’universo di Montalbano”, che vedrà la partecipazione di illustri Relatori con l’intento di approfondire e analizzare, con taglio critico e multidisciplinare, il fenomeno culturale e mediatico legato al “Commissario Montalbano”. Coordinata scientificamente dal prof. Marco Platania, la giornata sarà moderata da Lorenzo Briani, Capo Servizio di Rai News 24, e si articolerà in due sessioni. Dopo i saluti istituzionali di Antonino Belcuore (Commissario Straordinario della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia), Giuseppe Cassì (Sindaco di Ragusa) e Ninni Panzera (Presidente regionale CNA Sicilia Cinema e Audiovisivo), la prima sessione vedrà gli interventi del critico letterario e storico Salvatore Silvano Nigro e dei docenti dell’Università di Catania Salvo Torre, Marco Platania e Stefania Rimini, che analizzeranno il fenomeno Camilleri dal punto di vista letterario, geografico e socio-economico.

Seguirà una tavola rotonda moderata da Paolo Verri (direttore Fondazione Mondadori) sul tema “In attesa del prossimo ciak! Camilleri e i luoghi di Montalbano”, con la partecipazione dell’attore Cesare Bocci, della deputata regionale Stefania Campo (Strada degli scrittori), del produttore cinematografico Carlo Degli Esposti, del direttore ente gestore “Le città tardo barocche del Val di Noto” Paolo Patanè, e della scrittrice Costanza Di Quattro.