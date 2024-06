Gli studenti di Scicli hanno celebrato la Giornata dell’arte

Società

Il focus quest'anno è stato centrato sulla salute mentale

Gli studenti e le studentesse dell’istituto superiore “Quintino Cataudella” di Scicli ed il comitato studentesco determinati a realizzare la giornata dell’arte, nonostante le sfide degli anni di pandemia. Quest’anno, il focus si sposta sulla salute mentale, trattata attraverso l’obiettivo artistico, riconoscendo nell’arte stessa un rifugio per la mente.L’evento patrocinato dal Comune di Scicli e dall’Amministrazione del sindaco Mario Marino con il supporto dell’assessorato Turismo Spettacolo Folklore Tradizioni, dell’assessora alle Politiche Giovanili Valeria Timperanza e della consigliera Comunale Debora Iurato si è svolto dal pomeriggio allasera, coinvolgendo i giovani talenti dell’istituto e tutta la comunità sciclitana.Per rendere l’atmosfera ancora più vibrante, si è pensato di arricchire l’evento con esibizioni musicalisui balconi dei palazzi circostanti, coinvolgendo artisti locali. Questa iniziativa non solo celebra lacreatività dei giovani, ma mira anche a riscoprire le bellezze del centro storico di Scicli, incoraggiandola comunità a riconnettersi con il proprio patrimonio culturale.La Giornata dell’Arte in una cornice di valore inestimabile: via Mormina Penna, sito patrimonio dell’Unesco.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA