Gli ulivi secolari di Chiaramonte sacrificati sull’altare della Ragusa-Catania

Attualità

Il sindaco Cutello non ci sta e chiede chiarimenti all'impresa e alla Soprintendenza

I lavori per la realizzazione della Ragusa-Catania hanno determinato l’espianto di ulivi secolari. E’ la denuncia che arriva dal sindaco di Chiaramonte Gulfi, Mario Cutello, che ha inviato una nota all’impresa e alla Soprintendenza per chiedere un incontro urgente sulla questione. “Chiedo di avere chiarimenti sulle modalità di potatura ed espianto degli ulivi ricadenti sulla costruenda autostrada lotto 1 – sottolinea il primo cittadino – a nostro parere tutto ciò è errato, in quanto si sta compromettendo la struttura degli ulivi secolari”.

