Grande Sicilia Ragusa: “Grazie ai nostri parlamentari regionali, la manovra ter è un risultato concreto per i siciliani”

Politica

Il responsabile provinciale Angelo Galifi fa il punto della situazione

Il coordinamento provinciale di Grande Sicilia – Ragusa, guidato dal responsabile provinciale Angelo Galifi (nella foto), esprime profonda soddisfazione per l’approvazione della manovra ter da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana, “un atto – dice – che conferma l’impegno concreto del nostro Movimento nei confronti della Sicilia e dei siciliani. Un ringraziamento sentito va ai parlamentari regionali di Grande Sicilia – Mpa, che con serietà, responsabilità e visione hanno contribuito in maniera determinante a dare risposte attese da tempo dai territori”.