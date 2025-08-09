Politica
Grande Sicilia Ragusa: “Grazie ai nostri parlamentari regionali, la manovra ter è un risultato concreto per i siciliani”
Il responsabile provinciale Angelo Galifi fa il punto della situazione
Il coordinamento provinciale di Grande Sicilia – Ragusa, guidato dal responsabile provinciale Angelo Galifi (nella foto), esprime profonda soddisfazione per l’approvazione della manovra ter da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana, “un atto – dice – che conferma l’impegno concreto del nostro Movimento nei confronti della Sicilia e dei siciliani. Un ringraziamento sentito va ai parlamentari regionali di Grande Sicilia – Mpa, che con serietà, responsabilità e visione hanno contribuito in maniera determinante a dare risposte attese da tempo dai territori”.
“Vogliamo evidenziare con orgoglio – ancora Galifi – due risultati fondamentali, frutto del lavoro e delle proposte del nostro Movimento:• 5 milioni di euro in più per coprire gli extracosti sostenuti dai Comuni nel settore dei rifiuti,• 5 milioni di euro in più destinati alla manutenzione delle strade provinciali.Due interventi che rappresentano un segnale chiaro di attenzione verso le criticità strutturali e finanziarie che i Comuni siciliani, soprattutto quelli più piccoli e fragili, affrontano ogni giorno.Oltre a questi risultati, la manovra approvata prevede stanziamenti strategici per:• 60 milioni per ridurre le liste d’attesa nella sanità,, • 55 milioni per la viabilità provinciale,• 20 milioni per gli impianti di dissalazione,• 15 milioni per la videosorveglianza nei Comuni,• 10 milioni per la Protezione civile,• 3,7 milioni per fronteggiare l’emergenza incendi,• 8,3 milioni per l’acquisto di scuolabus,• 4 milioni per il fondo povertà e sostegno alle fasce deboli.Questa manovra non è solo un atto amministrativo, ma una presa di posizione politica chiara: il nostro Movimento lavora per i territori, con i territori e nei territori, al fianco delle realtà più deboli, delle comunità locali e degli amministratori che ogni giorno affrontano le difficoltà con senso di responsabilità.Invitiamo ora tutti i Comuni della provincia di Ragusa a interagire tempestivamente con gli assessorati regionali competenti, affinché le risorse stanziate vengano utilizzate in tempi rapidi e in maniera efficace. Grande Sicilia – Ragusa è pronta a sostenere e accompagnare ogni progetto utile al rafforzamento dei servizi e delle infrastrutture locali. Il nostro impegno è, e resterà, esclusivamente per la Sicilia e i siciliani”.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA