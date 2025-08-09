Sfoglia il giornale

Grande Sicilia Ragusa: “Grazie ai nostri parlamentari regionali, la manovra ter è un risultato concreto per i siciliani”

Il responsabile provinciale Angelo Galifi fa il punto della situazione

Di Redazione |

Il coordinamento provinciale di Grande Sicilia – Ragusa, guidato dal responsabile provinciale Angelo Galifi (nella foto), esprime profonda soddisfazione per l’approvazione della manovra ter da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana, “un atto – dice – che conferma l’impegno concreto del nostro Movimento nei confronti della Sicilia e dei siciliani. Un ringraziamento sentito va ai parlamentari regionali di Grande Sicilia – Mpa, che con serietà, responsabilità e visione hanno contribuito in maniera determinante a dare risposte attese da tempo dai territori”.

“Vogliamo evidenziare con orgoglio – ancora Galifi – due risultati fondamentali, frutto del lavoro e delle proposte del nostro Movimento:•⁠ ⁠5 milioni di euro in più per coprire gli extracosti sostenuti dai Comuni nel settore dei rifiuti,•⁠ ⁠5 milioni di euro in più destinati alla manutenzione delle strade provinciali.Due interventi che rappresentano un segnale chiaro di attenzione verso le criticità strutturali e finanziarie che i Comuni siciliani, soprattutto quelli più piccoli e fragili, affrontano ogni giorno.Oltre a questi risultati, la manovra approvata prevede stanziamenti strategici per:•⁠ ⁠60 milioni per ridurre le liste d’attesa nella sanità,, •⁠ ⁠55 milioni per la viabilità provinciale,•⁠ ⁠20 milioni per gli impianti di dissalazione,•⁠ ⁠15 milioni per la videosorveglianza nei Comuni,•⁠ ⁠10 milioni per la Protezione civile,•⁠ ⁠3,7 milioni per fronteggiare l’emergenza incendi,•⁠ ⁠8,3 milioni per l’acquisto di scuolabus,•⁠ ⁠4 milioni per il fondo povertà e sostegno alle fasce deboli.Questa manovra non è solo un atto amministrativo, ma una presa di posizione politica chiara: il nostro Movimento lavora per i territori, con i territori e nei territori, al fianco delle realtà più deboli, delle comunità locali e degli amministratori che ogni giorno affrontano le difficoltà con senso di responsabilità.Invitiamo ora tutti i Comuni della provincia di Ragusa a interagire tempestivamente con gli assessorati regionali competenti, affinché le risorse stanziate vengano utilizzate in tempi rapidi e in maniera efficace. Grande Sicilia – Ragusa è pronta a sostenere e accompagnare ogni progetto utile al rafforzamento dei servizi e delle infrastrutture locali. Il nostro impegno è, e resterà, esclusivamente per la Sicilia e i siciliani”.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

