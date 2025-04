Grave incidente stradale sulla Santa Croce-Vittoria, ci sono molti feriti. Uno è in prognosi riservata

Cronaca

Il sinistro si è verificato intorno alle 19 di oggi. Coinvolte tre autovetture, un trattore, un rimorchio e un tir

Grave incidente della strada sulla Sp 18 Vittoria per Santa Croce Camerina. L’episodio si è verificato intorno alle 19. Coinvolte tre autovetture, un trattore e un rimorchio. Diversi i feriti. Uno sarebbe in prognosi riservata. Cinque ambulanze sul posto. Son intervenuti i vigili del fuoco di Vittoria. La strada è chiusa al traffico (foto Franco Assenza).

Il rimorchio trainato da un trattore, carico di fieno, si è ribaltato sulla sede stradale. Le auto in transito hanno impattato sul fieno riversatosi sulla sede stradale e gli occupanti trasportati in ospedale dalle ambulanze del 118. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le auto coinvolte ed attendono l’autogru da Ragusa per rimettere rimorchio e trattore in carreggiata. Sul posto i carabinieri per i rilievi di competenza.

