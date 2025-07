Grave incidente sulla via Modica Giarratana, 19enne in prognosi riservata

Cronaca

Il sinistro autonomo si è verificato nel pomeriggio di oggi

Un tragico incidente stradale oggi pomeriggio in via Modica Giarratana. Coinvolto un giovane di 19 anni, originario di Modica. Il ragazzo, alla guida di uno scooterone, ha perso il controllo del veicolo, riportando gravi ferite a seguito dell’impatto. Immediati sono stati i soccorsi, con l’intervento della polizia locale dell’ambulanza e dell’elisoccorso. La criticità delle sue condizioni ha reso necessario il trasferimento d’urgenza presso l’ospedale di Catania, dove attualmente si trova in prognosi riservata.