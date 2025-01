Grave lutto in provincia di Ragusa, muore Adolfo Padua

Attualità

E' stato anche sindaco di Scicli. Fu eletto nel 1995

Grande perdita per il mondo istituzionale e sportivo della provincia di Ragusa. E’ morto Adolfo Padua (nella foto), aveva 80 anni. Originario di Scicli, era malato da qualche tempo. Sino a un mese fa aveva presenziato al premio a cui teneva in maniera speciale perché dedicato alla memoria del fratello Salvatore. Medico ormai in pensione, nel 1985 è stato eletto consigliere provinciale fino al 1995. E’ stato più volte assessore alla cultura e allo sport. Presidente dell’ordine dei medici nel 1988. Nel 1995 viene eletto sindaco della città di Scicli. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia.