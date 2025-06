I debiti del Comune di Modica, l’on. Campo presenta una richiesta di accesso agli atti

Attualità

"E' arrivato il momento di fare piena luce su quanto è accaduto. Troppi evasori"

“Ho presentato una richiesta di accesso agli atti per fare piena luce sulla situazione debitoria dei grandi evasori tributari della città di Modica”. Lo annuncia la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Stefania Campo (nella foto), dopo avere partecipato, poco tempo fa, ad un incontro pubblico, con diversi cittadini modicani, in cui la sindaca Monisteri ha affermato di essere a conoscenza di una evasione dei tributi comunali relativa ad alcuni soggetti per somme consistenti.