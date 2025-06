I migranti e lo sbarco impedito al porto di Pozzallo, la situazione sembra essersi sbloccata

Attualità

Il sindaco Ammatuna: "E' arrivata a quanto pare la soluzione. E questo fa onore al Governo italiano"

Dopo una intera giornata di tira e molla, aggiornamento a quanto pare decisivo per quanto riguarda lo sbarco dei migranti a bordo della Ong Sea Eye. “Finalmente – dichiara il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna (nella foto) – arriva una buona notizia. Pare, infatti, che dopo tanta incertezza e tanti incomprensibili tentennamenti, è stato assegnato come porto sicuro quello di Pozzallo. Sembra quindi sbloccarsi una situazione difficile nel migliore dei modi possibili. Questa decisione fa onore al Governoitaliano e all’Italia intera. Già pronta l’intera macchina di accoglienza della città di Pozzallo. L’umanità è la civiltà hanno vinto”. La Capitaneria, intanto, ha appena comunicato che una motovedetta, con un medico del 118, sta prelevando una donna incinta e il marito per condurli al porto.

