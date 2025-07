I premiati di Ragusani nel mondo 2025, ecco Mirja Cartia D’Asero

Attualità

E' alla guida di una delle principali piattaforme italiane per gli investimenti alternativi

Ha origini sciclitane una delle protagoniste della 30ª edizione del Premio Ragusani nel Mondo, in programma il 26 e 27 luglio in piazza Libertà a Ragusa. Si tratta di Mirja Cartia D’Asero (nella foto), oggi alla guida di Clessidra Holding e Clessidra Private Equity SGR, tra le principali piattaforme italiane per gli investimenti alternativi. Un curriculum imponente il suo, costruito fra studi legali internazionali (Clifford Chance, Allen & Overy), esperienze di alto profilo nel settore banking & finance e dodici anni in Lehman Brothers, dove ha lavorato prima e dopo l’administration. Manager determinata e innovativa, è stata co-founder e CEO di Restar, start-up dedicata alla gestione dei crediti deteriorati, poi acquisita nel 2019 da Guber, banca digitale nella quale ha ricoperto il ruolo di Head of Real Estate fino al 2022. Sempre nel 2022 è diventata ceo e general manager de Il Sole 24 Ore, il più importante gruppo editoriale italiano in ambito economico-finanziario, ruolo ricoperto fino al 2025. Ha inoltre fatto parte di numerosi board di società quotate (Prelios, Damiani, FNM, Italmobiliare, Zurich Investments Life) e oggi siede anche nell’Advisory Board della Fondazione Randstad AI & Humanities. A distinguerla è anche la costante attenzione per i temi ESG, che integra in tutte le sue attività, contribuendo a promuovere una visione sostenibile e inclusiva del business. Una carriera brillante, che con orgoglio affonda le sue radici nel territorio ibleo.

