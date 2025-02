I sindaci della provincia di Ragusa: “C’è qualcuno che vuole condizionare le scelte delle amministrazioni comunali con riferimento alla gestione delle società che si occupano di rifiuti e del servizio idrico?”

Attualità

Ancora strascichi dopo la vicenda del concorso revocato al Libero consorzio

“Le vicende che in questi giorni occupano la cronaca politica provinciale e la dura contrapposizione che secondo i protagonisti avrà anche pesanti risvolti giudiziari, sono stati oggetto di un confronto tra noi sindaci della Provincia”. Così è scritto in una nota diffusa oggi pomeriggio dai primi cittadini dell’area iblea.

“Abbiamo appreso nei giorni scorsi di un concorso per dirigente amministrativo bandito alla fine di dicembre dal Libero consorzio comunale, poi sospeso anche a seguito di un ordine del giorno approvato dalla Assemblea Regionale che impegnava in tal senso il presidente della Regione, ed oggi revocato dalla commissaria straordinaria dell’Ente dott.ssa Patrizia Valenti, a seguito della rinuncia dell’unico candidato ammesso, il direttore generale in carica avv. Nitto Rosso. La indizione di un concorso per dirigente (pur previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato dai Comuni) a poche settimane dalla elezione al vertice dell’Ente di area vasta di un organo politico dopo oltre un decennio di gestione commissariale, appare poco opportuno, a prescindere dalla legittimità dell’iter e dal valore del candidato”.