Ibla buskers si rigenera e punta sul centro storico superiore

Dal 4 al 6 ottobre la nuova edizione che cambia completamente pelle

C’era un tempo, decenni fa, quando le strade di Ragusa Superiore brulicavano di vita e le “putie” erano il cuore pulsante della comunità. In via Matteotti, in via Sant’Anna, in via Roma e nelle stradine circostanti, le botteghe di venditori di prodotti freschi, sia ittici che ortofrutticoli provenienti dalle vallate vicine al fiume Irminio, creavano un vivace mercato. Era un’epoca in cui la città respirava al ritmo delle attività quotidiane e la gente si incontrava per scambiarsi sorrisi. A quell’epoca andata è dedicata “Supra” la nuova 29esima edizione di Ibla Buskers, il festival degli artisti di strada che si propone di risvegliare quella memoria collettiva, riportando la vitalità e l’energia nel centro storico di Ragusa Superiore. Dal 4 al 6 ottobre 2024, Ibla Buskers tornerà a riempire le strade di Ragusa, ma con una significativa novità: l’evento si sposterà da Ragusa Ibla (Iusu), la sua culla storica, a Ragusa Superiore (Supra). Questo cambio di location rappresenta un vero e proprio cambio di paradigma per il festival, nato nel 1995 e diventato negli anni un appuntamento imprescindibile nel panorama internazionale delle arti di strada. La decisione di lasciare temporaneamente i vicoli barocchi di Ibla per risalire verso “Supra” non è un addio, ma un arrivederci, e diventa invece un’opportunità per portare la magia del festival in una parte della città che necessita di nuova linfa vitale.L’obiettivo di questa edizione, con il patrocinio e supporto del Comune di Ragusa e del Libero consorzio comunale, è chiaro: riportare attenzione e vitalità nel centro storico di Ragusa Superiore, un’area che da tempo versa in uno stato di abbandono, ma che custodisce tesori architettonici e culturali di grande valore. I monumentali palazzi e le chiese di “Supra”, riconosciuti patrimonio Unesco, saranno per quest’anno il suggestivo scenario delle esibizioni di artisti provenienti da tutto il mondo: acrobati, musicisti, giocolieri e compagnie circensi animeranno le piazze e i vicoli con spettacoli che trasformeranno la città in un palcoscenico a cielo aperto.