Ibla e i cali turistici del mese di luglio

Attualità

Il Comibleo: "Si ripete un problema non da poco. Necessari interventi sistematici"

“Il turismo, a luglio, diventa un problema non da poco a Ibla. Anche quest’anno, e qualcuno dice forse più dello scorso, le presenze si sono ridotte. E in maniera drastica rispetto al mese precedente. E’ chiaro che non ci sono ancora dati a disposizione. Ma in maniera empirica, basta chiedere agli operatori commerciali della città antica, si ha subito la percezione che la vivacità di qualche settimana fa sia andata perduta. Adesso, magari, così come accade sempre tutti gli anni, ci sarà un recupero nel mese di agosto. Ma l’andamento altalenante, ovviamente, non consente ai vari commercianti del posto di potere contare su una linearità d’azione che, almeno durante il periodo estivo, dovrebbe essere costante”.