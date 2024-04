Ibla meeting art, scocca l’ora del popolo dell’arte

Società

Domani mattina la conferenza stampa di presentazione e l'inaugurazione dell'evento che prosegue sino a domenica

Il popolo dell’arte torna a riunirsi. Il format creato da Amedeo Fusco è pronto a entrare in scena. Già a partire da domani, all’auditorium San Vincenzo Ferreri, dinanzi al Giardino ibleo. “Ibla Meeting Art” vive dunque la seconda edizione. E alle 10,30, durante il momento dell’apertura, è stata programmata una conferenza stampa in cui sarà illustrato il programma della tre giorni oltre alle finalità della manifestazione sostenuta dal Comune di Ragusa, dal Libero consorzio comunale di Ragusa e dal Ccn Antica Ibla.

Nei giorni di apertura al pubblico esporranno Lucio Morando, Salvatore Massari, Rosetta Giombarresi, Sergio Cimbali, Roberto Trucco, Pamela Siciliano, Rita Guardavascio, Demmy Avanzi, Salvatore Gerbino, Dino Puglisi, Salvo Distefano, Salvo Guastella, Carla Boi, Annalisa Cavallo, Manuela Distefano, Piera Narducci, Carmelo Carrubba, Loredana Sala, Dania Minotti, Maria Pia Mucci, Angelo Criscione, Renzo Bolzonella, Fabrizio Paoli, Antonella Di Renzo, Giorgio Distefano, Maria Rosa Beghelli, Ivo D’orazio, Pippo Pace, AFA, Donatella Vella, Adele Castro, Lucia Magnifico, Francesco Cantarella, Giuseppe Amore, Bianca Ballerino, Salvatore Denaro, Reyna Zapata, Aldo D’amato, Arturo Barbante, Salvatore Fiume, Enrico Guerrini, Ennio Calabria, Salvatore Tumino, Turi Sottile, Giorgio Cappello, Gianfranco Brusegan, Silvano Braido, Kaoru Watanabe, Piero Guccione, Bruno Caruso, Giovanni Iudice, Arturo Di Modica, Luigi Rabbito, Giorgio Baglieri, Sebastiano Montalto, Paolo Cutrano, Francesco Baglieri, Olga Volovyk, Silvana Licitra, Samuel Occhipinti, Laura Longhitano, Sara Manzoni, Giorgio Moltisanti, Mauro Paolini, Rosario Bello.