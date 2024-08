Ibla senza ambulanza per tre giorni, Comibleo: “Improponibile”

Attualità

Il comitato spontaneo di residenti mette in rilievo quanto accaduto e sollecita soluzioni

“Il personale c’è, l’ambulanza no. E’ accaduto per tre giorni, oltre una settimana fa. E non vorremmo che si ripetesse ancora, tra qualche tempo. Non può essere sempre Ibla a fare le spese di una gestione non sempre illuminata per quanto concerne il servizio di emergenza urgenza. L’antica città, nonostante tutto, continua a essere posta sotto attenzione dai turisti, per non parlare dei residenti, per cui occorre un’erogazione delle prestazioni all’altezza della situazione”. E’ la riflessione del Comibleo, il comitato spontaneo di residenti, che si sofferma su una questione che merita di essere valutata con una certa circospezione per evitare che queste assenze si reiterino.