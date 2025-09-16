Iblea Acque, fumata nera sull’amministratore unico. L’assemblea dei sindaci-soci non decide

Attualità

Un ulteriore passaggio è previsto per il 25 settembre

Iblea Acque, è un nulla di fatto. L’assemblea dei sindaci della provincia di Ragusa, dopo il confronto (nella foto), non ha indicato il successore dell’ingegnere Franco Poidomani. La scelta è stata quella di prendere più tempo per approfondire lo studio dei candidati con l’obiettivo di arrivare alla prossima convocazione, il 25 settembre, con le idee più chiare e possibilmente una condivisione ampia sul nuovo amministratore unico a capo della società in house che gestisce il servizio idrico nell’ambito ibleo.