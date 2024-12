Igiene ambientale, la UilT primo sindacato a Ragusa e provincia

Attualità

"E' stato scelto massicciamente - è scritto in una nota del sindacato - da lavoratori e lavoratrici nelle elezioni Rsu e dei Rappresentanti per la sicurezza"

La UilT è primo sindacato a Ragusa e provincia, scelto massicciamente da lavoratrici e lavoratori nelle elezioni Rsu e dei Rappresentanti per la Sicurezza che si sono svolte nelle imprese di Igiene ambientale.

“Un risultato superiore alle aspettative e straordinariamente significativo che premia la nostra presenza costante e credibile tra i lavoratori”, hanno commentato segretario e coordinatore territoriali dell’organizzazione di categoria, Salvo Bonaventura e Silvio Balsamo. “Complimenti alla UilT” dalla segretaria generale della Uil Sicilia, Luisella Lionti, e dal segretario regionale con delega su Ragusa, Giovanni D’Avola, che hanno inviato “un grazie di cuore a quanti hanno voluto partecipare nei cantieri aziendali a questo fondamentale esercizio di democrazia e, particolarmente, a chi ha voluto premiare impegno e credibilità, coerenza e determinazione della Uil Trasporti e della Uil, il Sindacato delle Persone”.