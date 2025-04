Il 25 aprile a Comiso, il fronte progressista animerà una serie di interventi

Attualità

Bellassai e Scollo spiegano cosa è previsto durante la giornata di domani

In occasione del 25 aprile e delle celebrazioni per la Liberazione dal nazifascismo, il Pd di Comiso e Pedalino parteciperà al corteo istituzionale che si terrà dalle 9,30 in piazza Fonte Diana, in centro, con soste previste al palazzo municipale, presso la lapide del generale Pelligra, al monumento ai Caduti e ai monumenti alla Resistenza. “Dalle 11, al monumento alla Resistenza – affermano il segretario cittadino del Pd Gaetano Scollo e il capogruppo al Consiglio comunale, Gigi Bellassai (nella foto da sinistra Bellassai e Scollo) – ci saranno una serie di interventi animati dal fronte progressista. In particolare, letture, interventi, contributi per celebrare insieme storia e valori costituenti del nostro Paese”.