Il caso della turista israeliana “rifiutata” da un albergo di Ragusa: Booking sospende la struttura

il caso

Anche il sindaco Cassì è intervenuto: «Singolare che un hotel si interessi delle idee politiche di un ospite»

L’hotel “P43 sicilian suites” è stato sospeso da Booking.com dopo che sui siti israeliani è rimbalzata la notizia che una turista non sarebbe stata ospitata dopo la prenotazione se non avesse espresso contrarietà alle azioni del suo governo contro il popolo palestinese.

L’israeliana Yulia Sharitz, residente a Rishon LeZion a Sud di Tel Aviv, stava organizzando la vacanza in Sicilia a fine settembre insieme al marito e a una coppia di amici e aveva fatto la prenotazione a Ragusa.

Quindi aveva ricevuto il messaggio dall’albergo ragusano: «Buonasera Yulia. Siamo molto preoccupati per quanto sta accadendo a Gaza, quindi se ritiene che il suo governo stia agendo in modo appropriato, la preghiamo di cancellare la sua prenotazione con noi e di prenotare altrove. Ma se anche lei è sconvolta dagli eventi degli ultimi due anni, saremo lieti di accoglierla per un piacevole soggiorno».

Al sito israeliano «Ynet» la donna ha detto: «Non mi era mai successo nulla di simile. Ho prenotato altri cinque hotel in Sicilia e non ho avuto alcun problema. Solo qui ho ricevuto una mail del genere». La donna ha preferito non replicare e ha cancellato la prenotazione.