Il cioccolato di Modica Igp continua a essere protagonista al G7 Agricoltura

Attualità

Il direttore del Ctcm Scivoletto ha ricevuto la visita del sottosegretario di Stato all'Economia, Lucia Albano

Aromatizzato al sale di Trapani, al pistacchio di Raffadali Dop, alla cannella, alla vaniglia e alla Nocciola dell’Etna. Incuriosisce la preparazione e ingolosisce il cioccolato di Modica. Venti i chili preparati e offerti ieri dallo staff dell’istituto alberghiero, all’interno del Chocolab. Cioccolatiere della quinta giornata, Ottavio Aprile dell’azienda Spadaro.

Tra le importanti visite del giorno, quella dell’illustre sottosegretario di Stato all’Economia on. Lucia Albano (nella foto) che accompagnata dal direttore del consorzio Scivoletto ha visitato la mostra archivistica Il cioccolato di Modica nelle carte dei Grimaldi e l’esposizione curata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sul Passaporto Digitale, trovandole assai interessanti. In visita con lei anche lo staff al completo del Poligrafico: Matteo Taglienti responsabile vendite, Marco Mensurati direttore della comunicazione, Annalisa Griffo responsabile agrifood e Annalisa De Luca direttore ricerca e innovazione, che ha fornito al sottosegretario gli elementi tecnici che connotano il Passaporto Digitale. La visita è proseguita nel laboratorio dove gli ospiti hanno potuto assistere alla lavorazione del cioccolato e hanno potuto assaggiarlo. Il tutto si è poi concluso con la consegna della Barretta di cioccolato di Modica Igp con incarto dedicato al G7.