Il Città di Santa Croce promosso in Prima categoria

I gol di Rizza e Gulino regalano il successo alla formazione camarinense

I gol di Rizza e Gulino fanno gioire il Città di Santa Croce che, nella gara dei play off, batte 2-1 il Pozzallo fuori casa e ottiene la Prima Categoria. Non basta ai padroni di casa il gol di Amore. Grande festa nella cittadina iblea per il successo ottenuto lontano dalle mura amiche che permette di coronare una stagione caratterizzata da grandi numeri. Complimenti al Città di Santa Croce per il risultato ottenuto.

