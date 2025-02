Il comitato Cambiare Scicli chiede un incontro urgente ai vertici di Iblea Acque: “Numerose carenze, disservizi ed errori”

Attualità

Implatini: "Ora capiremo se la società vuole risolvere o meno le problematiche legate alla gestione"

Il comitato “Cambiare Scicli”, visto che la gestione del Servizio Idrico Integrato di Iblea Acque SpA presenta numerose carenze, disservizi ed errori anche nella fatturazione a causa dell’addebito di consumi stimati superiori a quelli reali, ha inoltrato, in data 30 gennaio 2025, una richiesta di incontro urgente all’amministratore unico di Iblea Acque SpA, ing. Franco Poidomani, al fine di affrontare le numerose problematiche di gestione del servizio in questione.

“Tali problematiche – è scritto in una nota di Giuseppe Implatini – riguardano principalmente la fatturazione dei consumi idrici stimati, l’obbligo di effettuare la lettura dei contatori idrici almeno 2 volte l’anno, il numero annuo di fatture emesse per utenza nonché un solo giorno di ricevimento settimanale che crea ore di coda penalizzando gli utenti. Vogliamo inoltre sottolineare l’inerzia dei sindaci i quali avrebbero dovuto affrontare dette problematiche in quanto Iblea Acque SpA è una società pubblica costituita da tutti i Comuni della provincia. La risposta alla presente richiesta di incontro evidenzierà se Iblea Acque SpA vuole risolvere le suddette problematiche di gestione ed entro certi limiti ridurre le spese di gestione”.