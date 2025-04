Il Comune di Comiso e l’invio del commissario straordinario per il bilancio, il sindaco Schembari: “Atto già approvato il 2 aprile scorso, decisione intempestiva”

Attualità

“Abbiamo appreso con un certo stupore che l’assessorato regionale agli Enti Locali, con decreto emesso il 9 aprile, ha nominato dei commissari straordinari in circa 170 comuni Siciliani, tra cui il nostro, per i ritardi nell’approvazione dei bilanci 2025/2027 – spiega Maria Rita Schembari (nella foto) – . La reputo una misura intempestiva perché il bilancio è stato approvato in giunta il 2 aprile scorso, la comunicazione dell’approvazione è stata inviata proprio all’assessorato regionale il giorno successivo, il 3 aprile ma il decreto di nomina del commissario è stato firmato 7 giorni dopo. Inoltre, – ancora il sindaco – è già stato approvato anche il Documento unico di programmazione (Dup) con parere favorevole dei revisori dei conti il 9 aprile, cioè ieri. Non sarebbe stato necessario inviare il commissario, né da parte mia e dell’assessore al Bilancio, Antonello Paternò, sarebbe stato importante dare delucidazioni, ma si sa, – conclude la Schembari – a volte bisogna fare chiarezza su misure che fondamentalmente sono prassi burocratiche ma che però potrebbero fare sponda a qualcuno, a livello locale”.

