Il Comune di Modica con un disavanzo complessivo di 117 milioni di euro

Attualità

Il consigliere Armenia mette in luce tutti i numeri di un disastro: "Rispetto al 2021, nel 2022 un ulteriore disavanzo di 36 milioni di euro circa"

“Non posso che dare atto a questa Amministrazione di avere finalmente intrapreso la giusta direzione per far emergere quella che è la reale situazione economico-finanziaria del Comune di Modica”. Così il commento del consigliere Piero Armenia (nella foto) a margine dei lavori del Consiglio comunale del giorno 15.07.2024.

“Se da una parte prendo atto che il disavanzo complessivo dell’ente ammonta a 117 milioni di euro circa e, quindi, emerge un ulteriore disavanzo rispetto all’anno 2021 di 36 milioni di euro circa, frutto di riaccertamenti di residui ordinari, di stanziamenti di fondi (Fondo perdite partecipate – Fondo Pluriennale Vincolato – Fondo Crediti Dubbia Esigibilità – Fondo Contezioso, giusto per citarne qualcuno) dall’altra parte, non posso che esprimere la mia personale apprensione su quelle che saranno le sorti del nostro Ente e della nostra città”.

“Proprio per tale motivo – continua il consigliere Piero Armenia destinatario di legittime richieste e chiarimenti sul punto da parte di tanti concittadini – ho chiesto, prima del mio intervento, all’assessore al bilancio quali potrebbero essere, a suo avviso, le probabilità che una volta approvato il Rendiconto di gestione 2022 – con un disavanzo di 36 euro di milioni circa rispetto all’anno precedente e alla luce dei vincoli sanciti precedentemente dalla Corte dei Conti in seno al Piano di Riequilibrio così come approvato con Deliberazione n. 1/2023 – la magistratura contabile possa optare per indurre comunque il cd. Dissesto Guidato”.

“Sebbene alla superiore domanda non sia seguita una puntuale risposta” prosegue il consigliere Piero Armenia “… mi auguro comunque, da una parte, che la Corte dei Conti dia merito e fiducia a questa Amministrazione per aver palesato la reale situazione economica-finanziaria dell’Ente e, dall’altra – una volta incassato l’auspicato avallo della Magistratura Contabile – spero per il prossimo futuro in un’azione amministrativa incentrata sui principi del rigore, della cautela e dell’accuratezza già, del resto tracciati dal sindaco Maria Monisteri, e tendente, quindi, a dare la possibilità al Comune di Modica di affrontare le sfide future che ci attendono con un po’ di serenità in più”.