Il Comune di Pozzallo ottiene anche per il 2024 la bandiera verde assegnata dall’associazione nazionale dei pediatri italiani

La cerimonia di consegna con il vicesindaco Raffaele Monte. La città ha avuto una menzione speciale in qualità di Comune assegnatario più a Sud d'Italia

Assegnata anche per il 2024 la Bandiera Verde al Comune di Pozzallo. La “Bandiera Verde” è un riconoscimento assegnato dall’Associazione Nazionale dei Pediatri Italiani ai comuni italiani che offrono spiagge particolarmente adatte ai bambini. Questo premio si basa su criteri specifici che garantiscono la sicurezza, il comfort e il divertimento dei più piccoli. La Bandiera Verde dei pediatri viene assegnata annualmente dopo una selezione basata sulle opinioni di numerosi pediatri italiani, che valutano le caratteristiche delle spiagge e dei servizi offerti. Questo riconoscimento è molto apprezzato dalle famiglie che cercano località balneari sicure e adatte ai bambini.Pozzallo è noto per le sue spiagge e il turismo balneare confermando la sua idoneità come meta turistica per le famiglie con bambini. Quest’anno, in particolare, Pozzallo ha avuto una menzione speciale come Comune assegnatario più a Sud d’Italia insieme al Comune di Grado, Comune assegnatario più a nord d’Italia.

Le caratteristiche principali delle spiagge di Pozzallo che giustificano l’assegnazione della Bandiera Verde includono:

Spiagge di sabbia fine e dorata: ideali per i giochi dei bambini. Acque poco profonde vicino alla riva: che permettono ai bambini di giocare in sicurezza. Servizi di assistenza e salvataggio: per garantire la sicurezza di tutti i bagnanti. Aree gioco attrezzate: presenti nelle vicinanze delle spiagge, per il divertimento dei più piccoli. Strutture ricettive e ristoranti vicini alle spiagge: che offrono comfort e comodità alle famiglie.