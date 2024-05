Il Comune di Ragusa e il disciplinare di produzione per la “Scaccia rausana” già sottoscritto da alcune aziende

Attualità

Prosegue il sostegno dell'amministrazione comunale in favore della promozione dei prodotti tipici legati all'identità territoriale

Prosegue il sostegno dell’Amministrazione comunale in favore della promozione per i prodotti tipici legati all’identità territoriale ragusana. La “Scaccia rausana co pummaroru e cosacavadu” dichiarata De.C.O. (la Denominazione Comunale di Origine è una “attestazione di identità territoriale” destinata a individuare l’origine e il legame storico culturale di un determinato prodotto tipico con il territorio comunale) ha già riscosso tantissimo interesse e raccolto diverse adesioni da parte di panificatori che ne hanno richiesto l’iscrizione all’Albo comunale dei produttori De.C.O.

Il primo a sottoscrivere il disciplinare di produzione (nella foto un titolare d’impresa con l’assessore allo Sviluppo economico Giorgio Massari) per la “Scaccia rausana co pummaroru e cosacavadu” è stato Foz (Fermento Officina Zero), a seguire Ragusa al Forno, il Fornaio Guastella e il Panificio Spiga D’Oro ai quali se ne stanno aggiungendo altri.

Nel frattempo, la Commissione comunale per la De.C.O. sta valutando altri prodotti di eccellenza dell’enogastronomia quali la “impanata di agnello” e lo “sfoglio di ricotta e salsiccia”. L’attenzione è rivolta anche a produzioni dell’artigianato tipico della tradizione ragusana quali lo sfilato, antica forma di ricamo ragusano.