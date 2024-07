Il Comune di Ragusa emana ordinanza per vietare lo svolgimento delle attività lavorative nel settore delle costruzioni in condizione di esposizione prolungata al sole

Attualità

La riorganizzazione dei turni demandata alla contrattazione territoriale di settore

Nel sito istituzionale del Comune di Ragusa è stata pubblicata l’ordinanza sindacale n.761del 09/07/2024 con la quale si ordina il divieto dello svolgimento delle attività lavorative nel settore delle costruzioni, in condizione di esposizione prolungata al sole e in presenza di temperature superiori ai 35° rilevate dal sito della Regione siciliana http://www.sias.regione.sicilia.it/ per il territorio di Ragusa.

La riorganizzazione degli orari di lavoro su turni diversi, in relazione alla predetta ordinanza, viene demandata alla contrattazione territoriale di settore.

La necessità di emanare tale provvedimento nasce dalle peculiarità dell’attuale stagione estiva caratterizzata dall’elevata temperatura dell’aria e dall’elevato tasso di umidità che rappresentano un pericolo per la salute per quelle categorie di lavoratori che, quotidianamente, svolgono la propria attività all’aperto e, quindi, sottoposti all’esposizione, per lunghi periodi di tempo, alle radiazioni solari, con l’elevato rischio di essere vittime da stress termico e colpi di calore.

L’Inail nell’ambito del progetto Worklimate (Inail-Cnr), ha reso disponibile in tempo reale sul sito web www.worklimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione occupazionale al caldo, proprio al fine di contenere il rischio al quale sono esposti i lavoratori.

