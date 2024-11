Il Comune di Ragusa presentato il programma del Natale 2024

Attualità

Numerose le iniziative in programma. A Ibla ci sarà il Christmas village

Svelato il programma del Natale 2024 a Ragusa. “Frutto di una sinergia di programmi e di risorse tra pubblico e privato. Tante infatti le associazioni coinvolte e in particolare quelle di ambito territoriale: “Ccn Tre Ponti” per il Centro, “Ccn Antica Ibla” e “Pro Loco Mazzarelli” per Marina”, è stato detto questa mattina in conferenza stampa dal sindaco Peppe Cassì.

Tra le principali iniziative annunciate da Palazzo dell’Aquila la pista di pattinaggio di piazza San Giovanni, allestita dall’1 dicembre, e il “Villaggio del Gusto” Slow Food in via Roma, che quest’anno avrà sia prodotti enogastronomici che artigianato aprendo quasi tutti i giorni a partire dal 6 dicembre. Via Roma e piazza San Giovanni saranno inoltre attraversate da eventi musicali, street band itineranti e djset per i più giovani, mentre via Mariannina Coffa si vestirà di verde con il primo step di un nuovo progetto di arredo urbano green.

Nel corso della presentazione si è anche parlato di Ibla. Dal 7 dicembre San Vincenzo Ferreri ospiterà infatti il “Christmas Village” con casa di Babbo Natale, ufficio postale e giochi; mentre i vicini Giardini Iblei, già vestiti di magia con il “Giardino Incantato”, accoglieranno i “Mercatini di Natale”.