Il Comune di Vittoria conferisce un nuovo incarico a titolo oneroso a un altro esperto, il consigliere Scuderi: “Altro che dissesto finanziario”

Attualità

"Le azioni di questa amministrazione comunale in direzione completamente contraria alle dichiarazioni pronunciate"

“Ormai è ufficiale. Il Comune di Vittoria non ha più problemi economici. E se sentiremo lagnanze in proposito da parte del sindaco o degli altri componenti dell’amministrazione comunale, saranno solo il tentativo di confondere le menti dei cittadini oltre che di mistificare i fatti ai rappresentanti delle opposizioni. E noi tutti, piuttosto, a ritenere chissà quali problemi economici avesse l’ente di palazzo Iacono”. E’ il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, a intervenire dopo che il sindaco ha affidato l’ennesimo incarico a titolo oneroso, anche stavolta dell’ammontare di 24mila euro annuo, all’avvocato Giulia Artini che dovrà occuparsi del “Supporto nei rapporti con la Regione siciliana e altri enti istituzionali nonché nell’attività sindacale relativa alle infrastrutture ambientali ed energetiche”.