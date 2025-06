Il consigliere Bennardo torna a occuparsi del progetto “Ragusa in salute” e presenta una interrogazione

Attualità

"A chi o a cosa sono stati destinati i 4.000 euro previsti nel capitolo 1931 denominato Sviluppo di comunità?"

Il consigliere comunale Federico Bennardo (nella foto) torna a occuparsi del progetto “Ragusa in salute”. In queste ore, infatti, ha protocollato una interrogazione per ottenere una serie di chiarimenti. Quali? “Se non alla rete di associazioni “I petali del cuore” – evidenzia Bennardo nell’atto ispettivo – a chi o a cosa sono stati destinati i 4.000 euro sul capitolo 1931 denominato “Sviluppo di Comunità”? La determinazione n. 3354 del 16 giugno 2025 si limita ad impegnare la spesa per acquisti necessari senza specificare nient’altro. Tutto ciò, tra l’altro, denotando scarsa trasparenza sulla gestione dei soldi pubblici. Quindi, se non ad un’associazione di volontari, peraltro ideatori dell’evento, che avrebbe utilizzato le somme solo al fine di provvedere alla realizzazione dell’evento, è lecito domandarsi chi o cosa beneficerà dei soldi dei cittadini ragusani? Queste sono le ragioni che mi hanno spinto, non avendo trovato alcun documento pubblico esaustivo, ad interrogare l’amministrazione”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA