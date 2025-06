Il dibattito politico nel centrodestra ragusano, l’on. Mancuso (Mpa): “Non è più tempo di etichette, sosteniamo chi sa risolvere i problemi”

Attualità

Il coordinatore provinciale interviene dopo le varie prese di posizione registratesi in queste ultime ore

“Negli ultimi giorni, la cronaca politica ha acceso i riflettori su una dinamica che rischia di allontanare la politica dalle reali priorità delle comunità iblee. Si moltiplicano, infatti, le richieste di “chiarimenti”, “appartenenze”, “autodefinizioni” come se il dibattito pubblico dovesse ridursi a una questione di etichette e collocazioni, invece che di idee, risultati e responsabilità verso i cittadini. È comprensibile che, dopo un’elezione di secondo livello come quella provinciale, si moltiplichino le riflessioni. Ma è altrettanto doveroso ricordare che l’azione politica, specie quella amministrativa, si misura nei fatti e non nei comunicati. Chi ha scelto di mettere la propria credibilità personale al servizio del territorio – senza pretendere poltrone, senza rivendicare rendite di posizione – lo ha fatto con spirito di servizio, non certo per alimentare polemiche retrospettive”. Lo dice l’on. Fabio Mancuso (nella foto), coordinatore provinciale Mpa Ragusa.