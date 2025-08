Il Donnafugata film festival a Ragusa sta per entrare nel vivo

Società

La 17esima edizione ha preso il via con l'incanto senza tempo dell'opera dei pupi e con le prime proiezioni sotto le stelle

Con l’incanto senza tempo dell’opera dei pupi siciliani e con le prime proiezioni sotto le stelle, si è aperto ieri sera la 17esima edizione del Donnafugata Film Festival, che quest’anno si muove nel segno dei Gemelli, tra visioni speculari, doppi, coppie creative e identità in trasformazione. Uno spettacolo di marionette per famiglie e bambini – “Pinocchio all’Opera dei Pupi” – ha dato il via alla rassegna nel segno della tradizione che si rinnova, in un gioco di linguaggi che rispecchia perfettamente lo spirito del festival. Una performance unica che ha visto i bambini protagonisti in un’avventura interattiva. Gli spettatori più piccoli hanno avuto la possibilità di abbattere la “quarta parete” e diventare parte dello spettacolo, interagendo con i Fratelli Napoli, che da cinque generazioni tramandano la tradizione dell’arte dei pupi.

Con i loro burattini e marionette, i Fratelli Napoli hanno trasformato la facciata del castello in un teatro di magia e cultura popolare, dove la tradizione si fonde con l’innovazione scenica. Con il segno dei Gemelli che guida questa edizione, il festival esplora il concetto di doppio e identità moltiplicate, ma anche di continuità tra generazioni e linguaggi diversi. Il primo focus della rassegna cinematografica diretta da Andrea Traina ha visto l’atteso intervento di Mario Cordova, leggendario doppiatore italiano, che ha svelato l’arte di “abitare letteralmente il corpo” di star del cinema come Richard Gere, Jeremy Irons, Bruce Willis, Willem Dafoe – restituendone il respiro, la vibrazione dell’anima, l’eco più profonda. Un mestiere che per lui è un vero e proprio viaggio nell’anima degli attori, un corpo a corpo con l’immagine che si traduce in voce. Accompagnato dalle dolci note dell’arpa celtica suonata da Lucia Basile, Cordova ha inoltre presentato il suo libro “Gli uccelli non hanno vertigini”, leggendo alcuni brani con la sua straordinaria capacità interpretativa. Un momento particolarmente speciale è stato l’intervento della giovane Luna Massari, doppiatrice di soli 11 anni, che ha emozionato il pubblico con la sua maturità e la sua determinazione.

L’incontro è stato realizzato grazie al gemellaggio con “Voci nell’Ombra”, il più importante e longevo festival del doppiaggio italiano, a testimonianza di una sinergia preziosa che il DonnaFugata Film Festival intende coltivare come ricordato dal direttore artistico Andrea Traina, assieme al guest director Bruno Roberti e ad un altro grande doppiatore, Luigi Biagini. Una riflessione profonda sulla natura e sull’ambiente è stata affidata alla presentazione del documentario “Àrbores” del regista Francesco Bussalai, che ha esplorato il rapporto tra uomo e natura, lasciando gli spettatori con uno spunto di riflessione importante: “Gli alberi non sono solo piante, ma sono memoria”, ha detto il regista, aprendo una finestra sulla necessità di un ritorno a valori più ecologici e profondi. La serata si è conclusa con “Il mistero Von Bülow”, che valse l’Oscar a Jeremy Irons: un omaggio raffinato e sentito a Mario Cordova, che in quell’interpretazione gli prestò una voce intensa e chirurgica, altrettanto da Oscar. Domani martedì 5 agosto il festival continua ad occuparsi ancora dell’arte del doppiaggio con l’intervento del doppiatore Luca Biagini, voce di vari famosi attori tra cui John Malkovich e Michael Keaton. Protagonista di un workshop già sold out, Biagini esplorerà non solo la tecnica, ma anche la filosofia dietro l’arte del doppiaggio.

La giornata di martedì si arricchirà ulteriormente con la proiezione del documentario “Vanni il siciliano” e l’omaggio al Gemelli Clint Eastwood con la proiezione del suo esordio da regista, “Brivido nella notte”. Tra gli eventi speciali già in apertura della serata, ci sarà l’attore comico e illusionista Francesco Scimemi con il suo spettacolo “Magicomio”. Tra risate e gag si nasconde l’amore di Scimemi proprio per il cinema di cui è estimatore ma anche collezionista di film e locandine. Il guest director di questa edizione del DonnaFugata Film Festiva, Bruno Roberti, che ha curato con Traina la costruzione di un programma a mosaico, già ieri ha sottolineato il concetto del “doppio gioco dell’immaginario”: una rete di rimandi, metamorfosi e specchi cinematografici, in cui i film selezionati dialogano tra loro come in una stanza degli echi. Proprio lui, già da questa sera 4 luglio, introdurrà alcuni dei film in programma, con uno sguardo critico che unisce il rigore accademico alla passione cinefila. Come farà già stasera con il capitolo “L’altro figlio” tratto dal film Kaos, diretto dalla coppia dei fratelli Paolo e Vittorio Taviani, tra l’altro in parte girato proprio al Castello di Donnafugata, ed ancora per il film “Ostia” di Sergio Citti, regista naturalmente nato sotto il segno dei Gemelli, scritto insieme a Pierpaolo Pasolini, a cinquant’anni dalla sua scomparsa.