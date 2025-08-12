Il Ferragosto a Ragusa con Ibla in festa

Società

Ecco quali sono gli appuntamenti in programma dal 14 al 17 agosto

Giovedì 14 agosto, Ragusa Ibla si prepara a vivere una notte unica, capace di trasformare il Ferragosto in un’esperienza sospesa tra sogno e realtà. Il centro commerciale naturale Antica Ibla invita cittadini e visitatori nel cuore barocco di piazza Duomo per un concerto candlelight gratuito che promette magia e bellezza. Alle 21,30, sotto la volta di stelle e tra le pietre antiche che custodiscono secoli di storia, le note evocative di Gianluca Abbate e l’interpretazione intensa di Alessia Pallavicino daranno voce alla notte, accarezzando vicoli e cortili con un’energia vibrante e poetica. Non sarà solo un concerto, ma un invito a vivere la serata con tutti i sensi: la luce soffusa delle candele disegnerà atmosfere intime, i suoni si faranno carezze e le emozioni si diffonderanno tra il pubblico, in uno degli angoli più affascinanti d’Italia. Una notte di mezza estate, dove anche le stelle sembreranno trattenere il fiato per ascoltare.