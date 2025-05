Il festival Scenica accende la città di Vittoria

Spettacoli

Accolto con entusiasmo il primo weekend della XVII edizione

Una città che si accende: Vittoria ha accolto con grande entusiasmo il primo weekend della XVII edizione di Scenica, il festival che porta nel Sud Est della Sicilia ben 25 compagnie internazionali grazie all’organizzazione dell’associazione culturale Santa Briganti, con la direzione artistica di Andrea Burrafato, con il sostegno del Comune di Vittoria, del Libero consorzio comunale di Ragusa, della Regione Sicilia e del Ministero della Cultura.

Sabato scorso, lo spettacolo “Shake Shake Shake” ha trascinato grandi e piccoli in un vortice di acrobazie aeree e gag irresistibili. Gli artisti della compagnia Pakipaya hanno solcato il cielo con i loro virtuosismi lasciando tutti a bocca aperta in una piazza F. Ricca stracolma di persone inaugurando così anche la sezione “Raccordi” del festival. Non meno suggestiva è stata l’atmosfera presso Edoné Lab, dove la mostra fotografica “Confini sfocati” ha invitato a uno sguardo profondo sulle periferie, tra scatti crudi e potenti di Brancaforte, Vacirca e Fasulo.

Una giornata speciale, invece ieri, per la “Domenica en plein air” che ha trasformato la villa comunale in salotto collettivo, animato sin dal mattino da laboratori creativi per bambini, letture per i più piccoli con i volontari del programma “Nati per leggere” e la presenza di tantissime realtà territoriali, associazioni e cooperative che hanno lavorato per una giornata dedicata all’incontro, all’informazione, all’ecologia, allo scambio e all’integrazione. Nel primo pomeriggio si è svolta la Maratona di Asa25 a cui hanno partecipato numerosi appassionati di fotografia mentre per l’attesa sezione “Raccordi” – progetto realizzato con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese e con il sostegno dei progetti SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) per Adulti Ordinari, DM/DS e Minori Stranieri non Accompagnati, gestiti dal Comune di Vittoria, e attuati da Diaconia Valdese CSD – Servizi Inclusione, Cooperativa Iride, Cooperativa il Geranio e Cooperativa Area – la “Circle Song” condotta da Veronica Racito ha unito voci di terre e culture diverse in un abbraccio sonoro, un canto corale che ha trasformato la diversità in bellezza condivisa. Poco dopo, la Compagnia Zalatai ha incantato con “Bal(les)”, uno spettacolo delicatissimo di giocoleria e acrobatica, seguito dalla replica di “Shake Shake Shake” e da una degustazione di piatti tradizionali del Maghreb. Il concerto di Radio Lausberg, tra ritmi world e contaminazioni rock, aperto dai Curamunì, ha chiuso in bellezza la serata.