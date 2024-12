Il finanziamento dell’autostrada Modica-Scicli cancellato, la Cna territoriale di Ragusa: “Adesso ci dicono quali fondi utilizzeranno per realizzare l’opera”

Economia

"Situazione grave per le imprese del territorio, perdiamo centinaia di milioni di euro"

Il Cipess ha cancellato il finanziamento del tratto autostradale che avrebbe dovuto collegare Modica a Scicli. Una notizia in qualche modo annunciata nelle scorse settimane, ma non per questo meno pesante per il territorio. Intervengono i vertici della Cna territoriale di Ragusa che parlano del fatto che “la nostra organizzazione di categoria non è abituata a lamentarsi. Ma in questo caso, anche alla luce degli impegni che sono stati presi dagli autorevoli rappresentanti del governo regionale di fronte alle istituzioni territoriali, è necessario mettere nero su bianco e comprendere se abbiamo copertura o meno per completare l’opera a prescindere da chi metterà le risorse. Tutti ricordiamo che, durante una seduta del Consiglio comunale di Scicli, mesi addietro, l’assessore per le Infrastrutture, Alessandro Aricò, annunciò che la Regione avrebbe provveduto con i fondi Fsc. Che fine farà, adesso, il completamento? La chiameremo soltanto Siracusa-Modica? Questo territorio, se consideriamo che tutto l’indotto si blocca e quindi parliamo di forniture, imprese artigianali e quant’altro, rischia seriamente di perdere milioni di euro se non ci sarà un intervento forte da parte del presidente Schifani. Un anno fa tutta la politica regionale era presente al casello di Modica ad inaugurare il tratto Ispica-Modica promettendo in quell’occasione la continuazione dell’opera e invece dobbiamo prendere atto di resoconti giornalistici, come quello pubblicato su Il Sole 24 ore, che mortificano complessivamente l’isola” (nella foto da sinistra Caccamo e Santocono).