Il Frigintini calcio prosegue il proprio percorso di preparazione in attesa di sapere in quale categoria dovrà giocare

Sport

Sabato la cerimonia di presentazione in occasione del FRGin Fest"

È iniziata lunedì pomeriggio la seconda settimana di preparazione del Frigintini Calcio che, nell’attesa di sapere in quale categoria dovrà giocare e sotto lo sguardo attento del tecnico Ciccio Di Rosa e del suo staff continua a lavorare per ritrovare la forma migliore prima delle prime gare ufficiali della stagione 2025/2026.

Sabato scorso, intanto, i rossoblù si sono allenati congiuntamente con una rappresentanza della Motia Futura con partitella finale che ha permesso al tecnico rossoblu di constatare i progressi fatti dai suoi atleti dopo una settimana di lavoro e inculcare loro i primi dettami tattici da attuare nella stagione ormai alle porte.

La seconda settimana di lavoro, oltre a migliorare ulteriolmente la condizione fisica, punterà anche allo sviluppo di alcune strategie tattiche e all’amalgama tra i reparti.

“La prima settimana di lavoro è stata positiva – dichiarano i dirigenti del Frigintini Calcio – tutti i giocatori hanno mostrato impegno e voglia di migliorare sotto tutti i punti di vista. La squadra segue con entusiasmo e interesse le direttive del mister e dello staff e questa è la strada giusta da percorrere per arrivare nelle migliori condizioni possibili all’inizio ufficiale della stagione.

La rosa a disposizione di Ciccio Di Rosa lavorerà al “Barone” tutti i giorni fino a giovedì, poi dopo un giorno di riposo, sabato pomeriggio sosterrà un allenamento congiunto sul campo del Città di Santa Croce, formazione che prenderà parte al campionato di Prima categoria.

La comitiva rossoblu, in serata si trasferirà a Frigintini, dove alle 20,30 in Piazza Ottaviano, in occasione del “FRGin Fest”, la squadra si presenterà ai suoi tifosi e simpatizzanti.