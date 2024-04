Il Frigintini si congeda dal pubblico amico con un rotondo successo ai danni del Misterbianco

Calcio

I rossoblù hanno dimostrato di valere al cospetto di una squadra molto attrezzata

Il Frigintini si congeda dal pubblico amico con un rotondo successo.

FRIGINTINI 3

MISTERBIANCO CALCIO 0

Frigintini: Caruso, Assenza, Pricone, Buscema, Pianese (25’ pt. Avola), Wally, Sangiorgio, Noukri, Drago (30’ st. Yusypenko), D. Calabrese (21’ st. Gambuzza), Giurdanella (13’ st Scarso). All. Buoncompagni

Misterbianco calcio: Biondi, Lauria (12’ st. R. Spina), Crimi, Ferlito, Nobile (1’ st. Acquaviva), Candiano (32’ pt. Neri), Caruso, Guerra (20’ st. Sipala), Inserra, Orofino, Nicotra (39’ pt. L. Spina). All. Currò

Arbitro: Di Pasquale di Palermo; Assistenti: Casisa e Leone di Palermo

Reti: pt.11’ Buscema, pt.17’ e st. 16’ Davide Calabrese