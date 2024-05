Il Libero consorzio comunale di Ragusa attiva un piano straordinario per contrastare l’abbandono di rifiuti

Attualità

Riflettori puntati nelle aree di sosta e negli spazi in prossimità delle strade provinciali

Il Libero consorzio comunale di Ragusa approva un Piano straordinario per contrastare l’abbandono di rifiuti nelle aree di sosta e negli spazi in prossimità delle strade provinciali. Il piano 2024 si doterà di una nuova mappatura e verranno implementati i sistemi di videosorveglianza. E’ stato inoltre predisposto un nuovo piano per il controllo delle strade da parte dei capi cantoniere che ogni giorno monitorano gli oltre 600 kilometri di strade provinciali, proprio per tenere sotto controllo costantemente le aree a rischio.