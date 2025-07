Il Libero consorzio di Ragusa attiva “Vai col Bus. Insieme in sicurezza”

Attualità

Il progetto nato per tutelare la sicurezza dei giovani è nato su sollecitazione dei consiglieri Peppe Dimartino e Angelo Galifi

Dal Libero Consorzio un contributo di 15mila euro ad ogni Comune della Provincia di Ragusa per l’attivazione immediata del servizio “Vai col Bus. Insieme in sicurezza”. L’obiettivo è arrivare pronti per i fine settimana del mese di agosto anche se, ogni singolo Comune, potrà modulare il calendario anche in funzione di eventi specifici o manifestazioni in programma anche a settembre.

Nato su sollecitazione dei consiglieri Peppe Dimartino e Angelo Galifi, il progetto è stato immediatamente sposato dalla Presidente Maria Rita Schembari e condiviso oggi nel corso di un confronto con l’intero consiglio provinciale.